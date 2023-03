Roma, auto Poste in fiamme: la rivendicazione degli anarchici (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – È stato rivendicato dagli anarchici l’incendio che ha distrutto 16 auto delle Poste in via Palmiro Togliatti a Roma, nella notte tra venerdì e sabato scorso. La rivendicazione è arrivata attraverso un canale Telegram e su diversi blog. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – È stato rivendicato daglil’incendio che ha distrutto 16dellein via Palmiro Togliatti a, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Laè arrivata attraverso un canale Telegram e su diversi blog. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’alleanza con Roma per ritardare il voto contro i motori tradizionali nasconde un trucco: il tempo è servito ai te… - _Nico_Piro_ : #17marzo forse non tutti sanno che a #Roma i posti auto “concessionati” per #disabili hanno l’antifurto, una sirena… - vivereitalia : Roma, auto Poste in fiamme: la rivendicazione degli anarchici - infoitinterno : Roma, gli anarchici bruciano 16 auto di Poste Italiane “per Cospito” - la_kuzzo : RT @LaStampa: Roma, dopo l’auto delle Poste vanno a fuoco 22 scuolabus: c’è la matrice anarchica per Cospito -