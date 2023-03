Roma, ancora fiamme nella notte: a fuoco 22 scuolabus in via Ostiense (Di domenica 19 marzo 2023) Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei squadre. Non risultano al momento persone intossicate o ferite. Dopo la nottata di fuoco nel parcheggio delle Poste di viale Palmiro Togliatti dove sono andate distrutte quindici vetture di servizio, dunque, ancora un attentato incendiario. Gli inquirenti non escludono possa trattarsi sempre di una matrice anarchica (un attentato a mezzi istituzionali e forniti da una multinazionale, alcuni anche nuovi ed ecologici), anche se una rivendicazione ancora non è arrivata. Gli investigatori sono altresì certi che possa trattarsi di un atto doloso. Nessuna pista al momento può essere ancora esclusa, ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati aquesta sera a, in via. Sul posto sono intervenuti i vigili delcon sei squadre. Non risultano al momento persone intossicate o ferite. Dopo la nottata dinel parcheggio delle Poste di viale Palmiro Togliatti dove sono andate distrutte quindici vetture di servizio, dunque,un attentato incendiario. Gli inquirenti non escludono possa trattarsi sempre di una matrice anarchica (un attentato a mezzi istituzionali e forniti da una multinazionale, alcuni anche nuovi ed ecologici), anche se una rivendicazionenon è arrivata. Gli investigatori sono altresì certi che possa trattarsi di un atto doloso. Nessuna pista al momento può essereesclusa, ...

