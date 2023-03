Roma | 22 pulmini divorati dalle fiamme in via Ostiense Il Campidoglio | ‘Possibile natura dolosa’

(Di domenica 19 marzo 2023) Ventidue iche questa notte sono statia seguito di un incendio divampato all’altezza del civico 2355, in località Dragona. Un rogo avvenuto a poca distanza da quello che ha invece visto coinvolte 16 auto delle Poste, andate completamente distrutte in viale Palmiro Togliatti all’altezza del civico 1505. A seguito dei fatti gli interrogativi sulla matrice di tali eventi diventano sempre più legittimi e frequenti. In corso le indagini da parte degli investigatori che stanno adesso cercando di risalire all’identità dei responsabili. Nessuna pista di indagine esclusa, così come la possibilità che il rogo possa avere unadolosa., devastante incendio: a fuoco 22 scuolabus. Stanotte incendiati 16 auto delle Poste, si teme siano attentati L’incendio ...

Un altro vasto incendio si è verificato nelle stesse ore nella Capitale: 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati in fiamme nel parcheggio delle Poste Italiane in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, periferia di Roma.

Ostiense, a fuoco 22 pulmini (molti fuori uso) in un deposito: il sospetto della matrice anarchica Corriere Roma

Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei squadre. C'è la mano degli anarchici nell'incendio avvenuto, tra venerdì e sabato notte, nel parcheggio delle Poste Italiane in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, periferia di Roma.