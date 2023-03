Roghi per San Giuseppe a Palermo, feriti e mezzi danneggiate (Di domenica 19 marzo 2023) Due poliziotti e un vigile del fuoco feriti dal lancio di pietre. Due mezzi dei pompieri danneggiati con i parabrezza distrutti dalla sassaiola scagliata loro contro da ragazzi e adulti intenti a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Due poliziotti e un vigile del fuocodal lancio di pietre. Duedei pompieri danneggiati con i parabrezza distrutti dalla sassaiola scagliata loro contro da ragazzi e adulti intenti a ...

Roghi per San Giuseppe a Palermo, feriti e mezzi danneggiate Dal canto nostro abbiamo lavorato dall'8 marzo ad ieri notte senza tregua, accanto alle forze dell'ordine per riuscire a prevenire situazioni di pericolo per le persone e per l'ambiente oltre che le ... Palermo, notte di follia e di fiamme per le vampe di San Giuseppe Una notte di follia insensata ha tenuto svegli gli abitanti dei quartieri periferici della città di Palermo. Notte di roghi, di scontri con le forze dell'ordine per impedire che le vampe venissero spente, di pericoli assurdi. E' andata così la notte delle vampe di San Giuseppe a Palermo. I roghi spenti solo all'alba ... Palermo, 'Roghi San Giuseppe', pietre contro polizia e pompieri: 'Vergogna' Agenti di polizia feriti per il lancio di pietre verso i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ... come al Borgo Vecchio ma alcuni roghi sono stati accesi anche in periferia nei quartieri dello Zen e ...