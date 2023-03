Roccella “Faremo legge contro utero in affitto” (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia la maternità surrogata è proibita e bisogna chiamarla col suo nome: è utero in affitto”. Così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, a Mezz’Ora in Più su Rai3. “Adesso Faremo una legge contro l’utero in affitto”, aggiunge la ministra, sottolineando: “In Italia l’utero in affitto è vietato e ne è vietata anche la propaganda. In Europa ci sono addirittura delle fiere. Si tratta di decidere se una maternità possa essere una questione di mercato”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia la maternità surrogata è proibita e bisogna chiamarla col suo nome: èin”. Così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia, a Mezz’Ora in Più su Rai3. “Adessounal’in”, aggiunge la ministra, sottolineando: “In Italia l’inè vietato e ne è vietata anche la propaganda. In Europa ci sono addirittura delle fiere. Si tratta di decidere se una maternità possa essere una questione di mercato”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Eugenia #Roccella: 'Faremo una legge perché l'utero in affitto non è realmente perseguito nel nostro Paese' @ultimora_pol - ZerounoTv : Roccella “Faremo legge contro utero in affitto” - CiccioniSe : RT @szampa56: “Adesso noi faremo una legge contro…”. Contro cosa? #Roccella non l’ha detto. Peccato. Ma sono sicura che abbiamo capito tutti - QdSit : Roccella “Faremo legge contro utero in affitto” - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'In Italia la maternità surrogata è proibita e bisogna chiamarla col suo nome: è utero in affitt… -