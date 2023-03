Roccella “Faremo legge contro utero in affitto”

(Di domenica 19 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia la maternità surrogata è proibita e bisogna chiamarla col suo nome: èin”. Così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia, a Mezz'Ora in Più su Rai3. “Adessounal'in”, aggiunge la ministra, sottolineando: “In Italia l'inè vietato e ne è vietata anche la propaganda. In Europa ci sono addirittura delle fiere. Si tratta di decidere se una maternità possa essere una questione di mercato”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Nel programma Mezz'ora in più, i temi dell'intervista in diretta erano le famiglie non tradizionali e i diritti per la natalità. La ministra annuncia una legge contro "l'utero in affitto"