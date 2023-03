Rivalutazione pensioni, sostanziosi aumenti in arrivo Ecco chi ci guadagna e quando verranno pagate. Le date (Di domenica 19 marzo 2023) Non tutti i pensionati potranno beneficiare degli stessi aumenti: l’importo dipenderà, infatti, dal “peso” complessivo dell’assegno Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 19 marzo 2023) Non tutti i pensionati potranno beneficiare degli stessi: l’importo dipenderà, infatti, dal “peso” complessivo dell’assegno Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vito_failla : @dottorpax in realtà almeno una cosa l’hanno fatta: hanno praticamente azzerato la rivalutazione delle pensioni con… - Picaluce1 : @cgilnazionale Dopo il #papa, la #meloni. Va bene essere inclusivi ma qui si esagera: dalla tribuna concessa ALLA p… - ErreraGiovanni : @_NSA__ @mlpedo Vorrei dire a Landini a @CarloCalenda @EnricoLetta @GiuseppeConteIT ma dove eravate con i governi D… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Rivalutazione delle pensioni 2023, tabelle Inps per scoprire il giorno dei p… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Rivalutazione delle pensioni 2023, tabelle Inps per scoprire il giorno dei p… -