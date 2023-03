"Ricordo che Bonaccini...": scacco matto di Salvini, Schlein colpita e affondata (Di domenica 19 marzo 2023) La nuova sfida del leader della Lega, Matteo Salvini, riguarda l'Autonomia. Ieri a Milano, in visita a un banchetto del Carroccio ha parlato della riforma portata avanti dal ministro Roberto Calderoli, ribadendo che «il centrodestra sull'Autonomia è compatto». Poi Salvini ha lanciato il guanto di sfida al neo segretario del Pd Elly Schlein: «Ricordo che Bonaccini era uno dei protagonisti a favore dell'Autonomia, adesso che il congresso del Pd è finito, non so se la Schlein abbia letto il testo, ma spero che lo faccia e che dia il suo contributo positivo». Anche perché «la mia speranza è che alla fine del dibattito parlamentare il progetto sia migliorato e quindi ci siano anche a sinistra dei parlamentari che diano il loro sostegno». Salvini, però, sa che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) La nuova sfida del leader della Lega, Matteo, riguarda l'Autonomia. Ieri a Milano, in visita a un banchetto del Carroccio ha parlato della riforma portata avanti dal ministro Roberto Calderoli, ribadendo che «il centrodestra sull'Autonomia è compatto». Poiha lanciato il guanto di sfida al neo segretario del Pd Elly: «cheera uno dei protagonisti a favore dell'Autonomia, adesso che il congresso del Pd è finito, non so se laabbia letto il testo, ma spero che lo faccia e che dia il suo contributo positivo». Anche perché «la mia speranza è che alla fine del dibattito parlamentare il progetto sia migliorato e quindi ci siano anche a sinistra dei parlamentari che diano il loro sostegno»., però, sa che ...

