Riconoscete questo bambino? È un'attore di Mare Fuori e il preferito di Mara VEnier (Di domenica 19 marzo 2023) Riuscite a riconoscere questo piccolo? Adesso è uno dei personaggi più amati di Mare Fuori, la sede Rai che ha conquistato anche Mara VEnier Con le prime due stagioni di Mare Fuori la serie Rai aveva già riscontrato un discreto successo. L'idea di vendere alla piattaforma Netflix gli episodi ha fatto si che tantissimi altri utenti si appassionassero sempre di più alle storie dei ragazzi dell'IPM di Napoli. Prodotta la terza serie, tutti coloro che avevano visto Mare Fuori in streaming si sono spostati sulla piattaforma online del palinsesto nazionale. Il chiacchiericcio, le interviste, i video e le foto che circolavano sul web hanno coinvolto sempre più persone. Ad ogni puntata si sono registrati dei numeri pazzeschi.

