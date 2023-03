Riconoscere i segnali non verbali del tuo Match | la guida completa di Tinder

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 19 marzo 2023) Il momento è arrivato, dopo aver chattato per ore e ore finalmente è il giorno del vostro primo appuntamento! Affascinante, divertente, spiritoso: sula conversazione col tuosembrava scorrere senza difficoltà… ma dal vivo, le cose si rivelano un po’ diverse. Cos’è successo? Spostare la conversazione da una chat a un incontro reale può presentare delle sfide. Su, infatti, capire lo stato d’animo della tua crush può essere relativamente semplice. Sorride nelle foto del profilo? È una persona amichevole. Ti manda in chat? Ha già comprato i biglietti per il tuo spettacolo di stand-up comedy. La tua canzone preferita è il suo Spotify Anthem? Vibe check superato. Ha il profilo verificato? Un motivo in più per uscirci! Ma a un appuntamento dal vivo le cose non sono così immediate: al contrario, devi imparare a tener ...