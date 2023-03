Riapre a Trieste il Pedocin | spiaggia divisa tra uomini e donne

(Di domenica 19 marzo 2023) Su richiesta dei bagnanti e più in generale dei cittadini, l'amministrazione comunale diha disposto la riapertura anticipata dello stabilimento balneare La Lanterna, meglio noto come ''...

Su richiesta dei bagnanti e più in generale dei cittadini, l'amministrazione comunale diha disposto la riapertura anticipata dello stabilimento balneare La Lanterna, meglio noto come 'Pedocin', l'unica spiaggia in Europa in cui uomini e donne sono divisi da un muro. Si tratta di ...Dopo sedici anni di silenzio, i fascicoli dell' inchiesta su Unabomber archiviata nel 2009 tornano sul tavolo del Tribunale di. Francesca Girardi e Greta Momesso , all'epoca giovani vittime del bombarolo, sono state le firmatarie della richiesta di riapertura delle indagini. Unabomber, chiesta indagine genetica su 10 ...sifinalmente il caso Unabomber . Nella mattinata di oggi, lunedì 13 marzo, si è tenuto l'incidente probatorio con undici soggetti iscritti sul registro degli indagati e dieci reperti ...

TRIESTE - Su richiesta dei bagnanti e più in generale dei ... Dunque, complice il climate change e quindi le temperature più mediterranee del solito, il Pedocin ha riaperto il 12 marzo scorso sebbene ...l’hanno riaperta ieri, la Saletta Rossa, per la presentazione del racconto di Miryam Gison, “Libreria Aperta per resistenza”, appunto. Come lo spazio che ospita il dibattito, organizzato col libraio ...