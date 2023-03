Retegui e non solo: gli oriundi più assurdi che hanno giocato con l’Italia (Di domenica 19 marzo 2023) Mateo Retegui è il nome nuovo per l’Italia di Roberto Mancini e l’attaccante si aggiunge alla lista di una serie di oriundi inattesi. Di sicuro nessuno avrebbe mai pensato che Roberto Mancini sarebbe stato prossimo a italianizzare Mateo Retegui, un ragazzo che sta facendo benissimo in Argentina con il Tigre, ma il suo sangue italiano ormai si perde nella notte dei tempi. InstagramProbabilmente pensate che questo sia il nome più assurdo della storia dell’Italia, ma in realtà non c’è stato solamente lui come chiamata bizzarra da giocatori che hanno avuto modo di giocare con gli Azzurri, entrando in una lista anche di grandi campioni. Da Amauri a Ledesma: quanti “pacchi” per l’Italia Sono stati diversi gli oriundi che ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 19 marzo 2023) Mateoè il nome nuovo perdi Roberto Mancini e l’attaccante si aggiunge alla lista di una serie diinattesi. Di sicuro nessuno avrebbe mai pensato che Roberto Mancini sarebbe stato prossimo a italianizzare Mateo, un ragazzo che sta facendo benissimo in Argentina con il Tigre, ma il suo sangue italiano ormai si perde nella notte dei tempi. InstagramProbabilmente pensate che questo sia il nome più assurdo della storia del, ma in realtà non c’è stato solamente lui come chiamata bizzarra dari cheavuto modo di giocare con gli Azzurri, entrando in una lista anche di grandi campioni. Da Amauri a Ledesma: quanti “pacchi” perSono stati diversi gliche ...

