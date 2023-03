Retegui | attenta Roma | si inserisce l’Atletico Madrid

Leggi su dailynews24

(Di domenica 19 marzo 2023) I rojiblancos stanno seguendo le orme di un gioiello argentino che è già stato inserito nelle agende di diverse importanti squadre europee, che stanno chiaramente lottando per la sua firma L’Atlético decontinua a lavorare per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Dopo che la squadra di Diego Simeone ha presto esaurito L'articolo