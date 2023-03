Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata (Di domenica 19 marzo 2023) , 19 marzo Stasera, domenica 19 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Alessandro e Paola, dopo un momento difficile, ritroveranno la serenità, anche con Diego che hanno deciso di adottare. La squadra, però, dovrà indagare sul furto delle reliquie di San Ciro e il ladro è Daniele Ausiello, sospettato di far parte della banda, alla quale il vicequestore sta dando la caccia da tempo. Daniele, ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) , 19 marzo Stasera, domenica 19 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladicon me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Alessandro e Paola, dopo un momento difficile, ritroveranno la serenità, anche con Diego che hanno deciso di adottare. La squadra, però, dovrà indagare sul furto delle reliquie di San Ciro e il ladro è Daniele Ausiello, sospettato di far partebanda, alla quale il vicequestore sta dando la caccia da tempo. Daniele, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #18marzo “accoglienza è un impegno concreto per la pace” Straordinario incontro con @Pontifex_it per i corridoi um… - peppeprovenzano : Resta solo da capire se il modello di Stato sociale che ha in mente #Meloni per l’Italia sia quello bielorusso o, p… - ZZiliani : Per chi non se ne fosse accorto: le azioni del 2-0 e del rigore che porta al 3-0 partono entrambe dallo stesso lob… - ErnestUdogwu : RT @isabellarauti: E mentre ti guardo affrontare il mondo, con forza ed intelligenza, …sorrido al bambino che ho cresciuto e che resta l’an… - StampaNovara : Eccellenza, Rg Ticino resta in vetta con la Biellese, rallenta l’Accademia Borgomanero -