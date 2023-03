Resta con me: le anticipazioni della quinta puntata (Di domenica 19 marzo 2023) Mentre la "talpa" interna alla Questura colpisce ancora, il brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, deve fare i conti con il suo privato: il rapporto con la moglie Paola è sempre più in crisi e un altro colpo di testa rischia di comprometterlo per sempre. Comincia così la quinta puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani, Maria Pia Calzone e Antonio Milo, ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction diretta da Monica Vullo, in onda domenica 19 marzo. Resta con me, le anticipazioni della quinta puntata Finalmente Alessandro Scudieri (Francesco Arca) e Paola (Laura Adriani) sembrano ritrovare un po’ di armonia durante ... Leggi su panorama (Di domenica 19 marzo 2023) Mentre la "talpa" interna alla Questura colpisce ancora, il brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, deve fare i conti con il suo privato: il rapporto con la moglie Paola è sempre più in crisi e un altro colpo di testa rischia di comprometterlo per sempre. Comincia così ladicon me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani, Maria Pia Calzone e Antonio Milo, ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodiofiction diretta da Monica Vullo, in onda domenica 19 marzo.con me, leFinalmente Alessandro Scudieri (Francesco Arca) e Paola (Laura Adriani) sembrano ritrovare un po’ di armonia durante ...

