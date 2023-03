Resta con me: anticipazioni 27 marzo (Di domenica 19 marzo 2023) Le ultime due puntate (la 7° e l’8°) di “Resta con me” andranno in onda eccezionalmente lunedì 27 marzo e lunedì 3 aprile (il gran finale della serie TV di Rai 1 sfiderà dunque quello del “Grande Fratello Vip” su Canale 5!). In attesa di vedere come si svilupperà stasera la vicenda di Alessandro (Francesco Arca), sempre alla ricerca della “Banda della lancia termica”, di sua moglie Paola (Laura Adriani) e del piccolo Diego (Mario Di Leva) a Napoli, cerchiamo di scoprire cosa succederà lunedì prossimo. Siamo tutti ansiosi di vedere se Alessandro, vicequestore e Paola, giudice minorile, ritroveranno la serenità coniugale e riusciranno ad adottare davvero Diego, come inaspettatamente lei ha chiesto al marito di fare nella puntata di domenica scorsa dopo la gravissima crisi che a questo punto sembrerà superata. Inoltre le ricerche del personaggio ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 marzo 2023) Le ultime due puntate (la 7° e l’8°) di “con me” andranno in onda eccezionalmente lunedì 27e lunedì 3 aprile (il gran finale della serie TV di Rai 1 sfiderà dunque quello del “Grande Fratello Vip” su Canale 5!). In attesa di vedere come si svilupperà stasera la vicenda di Alessandro (Francesco Arca), sempre alla ricerca della “Banda della lancia termica”, di sua moglie Paola (Laura Adriani) e del piccolo Diego (Mario Di Leva) a Napoli, cerchiamo di scoprire cosa succederà lunedì prossimo. Siamo tutti ansiosi di vedere se Alessandro, vicequestore e Paola, giudice minorile, ritroveranno la serenità coniugale e riusciranno ad adottare davvero Diego, come inaspettatamente lei ha chiesto al marito di fare nella puntata di domenica scorsa dopo la gravissima crisi che a questo punto sembrerà superata. Inoltre le ricerche del personaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #18marzo “accoglienza è un impegno concreto per la pace” Straordinario incontro con @Pontifex_it per i corridoi um… - peppeprovenzano : Resta solo da capire se il modello di Stato sociale che ha in mente #Meloni per l’Italia sia quello bielorusso o, p… - ZZiliani : Per chi non se ne fosse accorto: le azioni del 2-0 e del rigore che porta al 3-0 partono entrambe dallo stesso lob… - infoitsport : Resta con me: anticipazioni 27 marzo - sportli26181512 : Formula 2, Vesti vince la Feature Race di Jeddah. Risultati: Secondo successo in carriera in Formula 2 per Vesti, c… -