Resta con me, 19 marzo 2023: cast e anticipazioni della quinta puntata stasera su Rai 1 (Di domenica 19 marzo 2023) stasera 19 marzo su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Resta con me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni: anticipazioni, trama e cast. stasera 19 marzo su Rai 1 in prima serata va in onda la quinta puntata di Resta con me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni. Il poliziesco procedural, vede l'attore vestire i panni del vicequestore Alessandro Scuderi. Nell'episodio in onda oggi un nuovo colpo di scena mette in crisi Alessandro e Paola. Trama della quinta puntata Alessandro e Paola ritrovano un pò di serenità dopo aver preso la decisione di adottare Diego. La squadra, intanto, indaga ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 marzo 2023)19su Rai 1 va in onda ladicon me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni:, trama e19su Rai 1 in prima serata va in onda ladicon me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni. Il poliziesco procedural, vede l'attore vestire i panni del vicequestore Alessandro Scuderi. Nell'episodio in onda oggi un nuovo colpo di scena mette in crisi Alessandro e Paola. TramaAlessandro e Paola ritrovano un pò di serenità dopo aver preso la decisione di adottare Diego. La squadra, intanto, indaga ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #18marzo “accoglienza è un impegno concreto per la pace” Straordinario incontro con @Pontifex_it per i corridoi um… - peppeprovenzano : Resta solo da capire se il modello di Stato sociale che ha in mente #Meloni per l’Italia sia quello bielorusso o, p… - ZZiliani : Per chi non se ne fosse accorto: le azioni del 2-0 e del rigore che porta al 3-0 partono entrambe dallo stesso lob… - Angiole03842000 : RT @Giovanna7514: Potresti essere una stella ma ti vedrei solo di notte,potresti esssre una poesia ma sarebbe memoria,potresti essere ancor… - MariBrontolo061 : RT @TristeMietitore: Amore è sorprenderla la mattina con un bagno caldo con candele profumate e musica. Poi, visto che resta in ammollo 50… -