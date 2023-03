Renato Zero: nuova data a Roma per il tour “Zero a Zero” (Di domenica 19 marzo 2023) Roma – Dopo il trionfale debutto a Firenze con quattro appuntamenti sold out e lo show da tutto esaurito a Conegliano, un inarrestabile Renato Zero ha annunciato una nuova data nella Capitale, in programma giovedì 4 maggio al Palazzo dello Sport, dove diventano cinque gli appuntamenti Romani di “Zero a Zero – Una sfida in musica”, la tournée nei palasport – prodotta da Tattica – che sta inanellando sold out su sold out. Dopo Firenze e Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli e Roma si preparano ad ospitare l’imperdibile “sfida in musica” tra i due eterni contendenti Renato ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 marzo 2023)– Dopo il trionfale debutto a Firenze con quattro appuntamenti sold out e lo show da tutto esaurito a Conegliano, un inarrestabileha annunciato unanella Capitale, in programma giovedì 4 maggio al Palazzo dello Sport, dove diventano cinque gli appuntamentini di “– Una sfida in musica”, lanée nei palasport – prodotta da Tattica – che sta inanellando sold out su sold out. Dopo Firenze e Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli esi preparano ad ospitare l’imperdibile “sfida in musica” tra i due eterni contendenti...

