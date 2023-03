Regno Unito: il toccante messaggio di re Carlo ad Elisabetta (Di domenica 19 marzo 2023) Nel Regno Unito si festeggiano oggi tutte le madri in occasione della tradizionale festa della mamma. Alle prime ore del giorno, re Carlo ha deciso di condividere sui propri canali social un messaggio in omaggio a tutte le madri del mondo e a chiunque oggi possa sentire la mancanza della propria. Il post contiene toccanti riferimenti alla regina Elisabetta, scomparsa da qualche mese. Il messaggio condiviso dai profili ufficiali della Famiglia Reale, però, non ha espresso solo il pensiero di re Carlo. Anche la regina consorte Camilla si è aggiunta condividendo uno scatto insieme a sua madre. Nel post, dunque, due foto: una che ritrae Carlo bambino in posa con la regina Elisabetta II e l’altra che mostra Camilla che sorride con sua ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 marzo 2023) Nelsi festeggiano oggi tutte le madri in occasione della tradizionale festa della mamma. Alle prime ore del giorno, reha deciso di condividere sui propri canali social unin omaggio a tutte le madri del mondo e a chiunque oggi possa sentire la mancanza della propria. Il post contiene toccanti riferimenti alla regina, scomparsa da qualche mese. Ilcondiviso dai profili ufficiali della Famiglia Reale, però, non ha espresso solo il pensiero di re. Anche la regina consorte Camilla si è aggiunta condividendo uno scatto insieme a sua madre. Nel post, dunque, due foto: una che ritraebambino in posa con la reginaII e l’altra che mostra Camilla che sorride con sua ...

