Regione Veneto | Concorso per 1 Dirigente Informatico

La Regione Veneto ha appena emesso un Bando di Concorso per selezionare 1 Dirigente Tecnico Informatico, da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato, presso il Consiglio Regionale del Veneto. Concorso Regione Veneto: Cosa c'è da Sapere Vi presentiamo questo Bando emesso dalla Regione Veneto per la ricerca di 1 Dirigente Informatico a supporto del Consiglio Regione, si tratta di una Figura Professionale di Alto Livello con il compito di monitorare e gestire l'aspetto Informatico delle sedute di Consiglio. Per partecipare alla selezione serve, laurea magistrale in materie informatiche e tecniche, esperienza nella ...

