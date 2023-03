Reggina | risposta ai rumors | «Emolumenti regolarmente pagati»

(Di domenica 19 marzo 2023) Larisponde aiche sono girati nelle ultime ore sul mancato pagamento degli stipendi: il comunicato Larisponde alla notizia rilanciata dalla Gazzetta dello Sport in merito al mancato pagamento degli. IL COMUNICATO – Riguardo le notizie relative al mancato pagamento degli, lacomunica che i propri tesserati ricevono il pagamento con regolarità e puntualità. Il Club ha svolto le sue attività in ossequio e doveroso rispetto dei provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Reggina risponde ai rumors che sono girati nelle ultime ore sul mancato pagamento degli stipendi: il comunicato La Reggina risponde alla notizia rilanciata dalla Gazzetta dello Sport in merito al m