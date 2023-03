Reggina | la nota sugli stipendi | “Tesserati pagati con puntualità”

(Di domenica 19 marzo 2023) Laha emesso un comunicato per provare a chiarire la questione. “Riguardo le notizie relative al mancato pagamento degli emolumenti, lacomunica che i propriricevono il pagamento con regolarità e– si legge in unadiffusa dalla società amaranto -. Il club ha svolto le sue attività in ossequio e doveroso rispetto dei provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria”. La formazione allenata da Inzaghi è al settimo posto in classica, ma è reduce da tre sconfitte consecutive rimediate contro Cosenza, Parma e Cagliari. Dopo l’ultimo ko interno contro i sardi, il club ha deciso “in accordo con l’area tecnica” l’annullamento del giorno di riposo e il ritiro della squadra presso il centro sportivo Sant’Agata. SportFace.

