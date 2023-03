Red Bull inarrestabile, enRed Bull inarrestabile, ennesima doppietta al Gp di Jeddahnesima doppietta a Jeddah (Di domenica 19 marzo 2023) Imbarazzante il dominio della Red Bull con Verstappen che risale dalla 15° posizione, finendo dietro solo al compagno di squadra Perez. Terzo Alonso, al suo 100° podio in F1. Delusione Ferrari con Sainz e Leclerc sesti e settimi Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Imbarazzante il dominio della Redcon Verstappen che risale dalla 15° posizione, finendo dietro solo al compagno di squadra Perez. Terzo Alonso, al suo 100° podio in F1. Delusione Ferrari con Sainz e Leclerc sesti e settimi

