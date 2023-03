Red Bull inarrestabile, ennesima doppietta al Gp di Jeddah (Di domenica 19 marzo 2023) Imbarazzante il dominio della Red Bull con Verstappen che risale dalla 15° posizione, finendo dietro solo al compagno di squadra Perez. Terzo Alonso, al suo 100° podio in F1. Delusione Ferrari con Sainz e Leclerc sesti e settimi Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Imbarazzante il dominio della Redcon Verstappen che risale dalla 15° posizione, finendo dietro solo al compagno di squadra Perez. Terzo Alonso, al suo 100° podio in F1. Delusione Ferrari con Sainz e Leclerc sesti e settimi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2023, problemi sulla #RedBull di #Perez a poche ore dalla gara - Indo_lore : RT @Edoardoleicorre: 10+ alla sceneggiata delle Red bull che hanno finto problemi per intrattenerci - _diana87 : La macchina fa schifo, entrambi i piloti stanno soffrendo e facendo del loro meglio per estrane il potenziale. Ma l… - Montecarlonews : F1. Leclerc sfortunato, ma Ferrari sottotono: a Jeddah il monegasco è solo settimo, altra doppietta Red Bull - giovannimarre : RT @deadlinex: Sorpasso facile facile per Max. Incredibile che in 25 giri sia doppietta Red Bull. O meglio, incredibile per molti e per chi… -