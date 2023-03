Re Carlo e la foto inedita con la regina Elisabetta | ' Auguri a tutte le mamme del mondo' - Magazine

(Di domenica 19 marzo 2023) Perché in Gb la festa si celebra oggi, quarta domenica di Quaresima. Gli scatti tenerissimi di Kate e William

Perché in Gb la festa si celebra oggi, quarta domenica di Quaresima. Gli scatti tenerissimi di Kate e WilliamPer l'occasione la Famiglia Reale ha diffuso due nuoveufficiali che vede Kate Middleton in ... Si tratta della prima Festa della mamma senza la Regina Elisabetta per Re, che sui social ha ...A bordo del proprio suv consegnavae documenti riservati a un funzionario dell'ambasciata ... Il leale scambio di acqua fu immortalato dallo scatto diMartini, un fotografo che seguiva la ...

La foto inedita della Regina con Carlo bambino e la dedica a tutte le mamme del mondo RaiNews

Kate Middleton “rompe” la tradizione di San Patrizio per l'incarico ereditato dopo la morte della regina Elisabetta: il “dispiacere” di William Harry e Meghan, divieto (reale) imposto ai figli: ...Domenica 19 marzo in UK si festeggia la Festa della Mamma ed è la prima senza Elisabetta II. Re Carlo le ha dedicato una lettera molto commovente.