Ravezzani: «Juventus, quattro mesi per il -15. Si lamenta anche l’Inter!» (Di domenica 19 marzo 2023) Manca sempre meno al derby d’Italia tra Inter e Juventus, che vedrà scontrarsi le due squadre questa sera alle 20.45. Nel frattempo, Fabio Ravezzani ha commentato l’assurdità – a suo dire – dell’attesa per la sentenza definitiva sul -15 per i bianconeri. LAMENTELE – Fabio Ravezzani critica la giustizia sportiva per il processo alla Juventus. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il direttore di TeleLombardia cita anche l’Inter e la lotta per i quattro posti che valgono la Champions League: “Oltre quattro mesi per arrivare alla sentenza definitiva sul processo Juventus. Che il campionato sia regolare per lo scudetto non c’è dubbio. Ma adesso è addirittura l’Inter a lamentarsi (con ragione) per una situazione non ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Manca sempre meno al derby d’Italia tra Inter e, che vedrà scontrarsi le due squadre questa sera alle 20.45. Nel frattempo, Fabioha commentato l’assurdità – a suo dire – dell’attesa per la sentenza definitiva sul -15 per i bianconeri. LAMENTELE – Fabiocritica la giustizia sportiva per il processo alla. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il direttore di TeleLombardia cital’Inter e la lotta per iposti che valgono la Champions League: “Oltreper arrivare alla sentenza definitiva sul processo. Che il campionato sia regolare per lo scudetto non c’è dubbio. Ma adesso è addirittura l’Inter arsi (con ragione) per una situazione non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ravezzani: «Juventus, quattro mesi per il -15. Si lamenta anche l'Inter!» - - JuventusUn : #Juventus, nuovo colpo di scena: “Processo annullato”. Come cambia la classifica! I DETTAGLI ??… - JuventusUn : ?? Clamoroso #Juventus: “Processo annullato”. Come cambia la classifica ???? - BrezzoLoris : @ApacheRossonero Il famoso cazzaro Ravezzani pochi minuti fa’ su precisa indicazione del suo editore Tuttosport int… - Pall_Gonfiato : #Ravezzani attacca due stelle della #Juventus: “Uno è arrogante, l’altro deve reintegrare la testa” -