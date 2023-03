Ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte (Di domenica 19 marzo 2023) CITTÀ DEL VATICANO Si sta rivelando una specie di rompicapo il testamento di Joseph Ratzinger. È dal 31 dicembre, da quando è scomparso il Papa Emerito, che... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 marzo 2023) CITTÀ DEL VATICANO Si sta rivelando una specie di rompicapo ildi Joseph. È dal 31 dicembre, da quando è scomparso il Papa Emerito, che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GINA32451015 : RT @Gazzettino: #ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte - Marco02839896 : RT @Libero_official: Cinque parenti di #Ratzinger, sconosciuti fino a questo momento, verranno rintracciati da #Gaenswein per la spartizion… - Claudio18709041 : RT @Libero_official: Cinque parenti di #Ratzinger, sconosciuti fino a questo momento, verranno rintracciati da #Gaenswein per la spartizion… - LB2S : RT @francagiansol: Ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte ?@Pontifex_it? ?… - Libero_official : Cinque parenti di #Ratzinger, sconosciuti fino a questo momento, verranno rintracciati da #Gaenswein per la spartiz… -