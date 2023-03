Ranking UEFA | si vola | Inter e Roma vedono la top 10

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Altro storico risutato per la #Roma, che dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, sale al 10º… - LAROMA24 : ???? ?? Ranking #Uefa, #ASRoma al decimo posto: è record nella storia del club ?? - mirkonicolino : #SupercoppaItaliana allargata a 4 squadre, #Mondiale per club allargato a 32 squadre e nuovo torneo #UEFA annuale c… - La_Magggica : @WaX_F1 @SerieA Non posso darti torto, anche il #Ranking #Uefa parla chiaro: Inter 12 - juve 9 = 21 Roma 10 - laz… - KillerJoe67 : RT @armagio: Premessa: il fatto che club con meno disponibilità economiche possano ambire alla finale di #ChampionsLeague lo considero molt… -

Champions League - Calciomercato.itIl motivo è insito in una specifica piega del regolamento. Le prime quattro squadre delper nazioni, tra cui l'Italia, come noto hanno diritto a ...... dopo il pareggio con la Real Sociedad, che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, sale al decimo posto nel, arrivando ad occupare la posizione più alta ...I giallorossi nelle ultime stagioni hanno fatto benissimo nelle competizioni internazionali e illi premia. La squadra di Mourinho è salita al decimo posto per la prima volta nella sua ...

Roma da record: entra nella top10 del Ranking Uefa! Corriere dello Sport

In virtù del pareggio col Sociedad e al conseguente passaggio del turno la Roma è salita al decimo posto nel ranking Uefa scavalcando l'Inter ...Risultato storico per i giallorossi Una soddisfazione in più per Mourinho: raggiungendo i quarti di finale nell’Europa League ha riportato la Roma nella top 10 del ranking Uefa. Un piazzamento prestig ...