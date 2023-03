Ranking ATP, la classifica finale di Jannik Sinner dopo Indian Wells. Alcaraz a un passo dal n.1 (Di domenica 19 marzo 2023) Finisce il Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner, continua quello di Carlos Alcaraz. E le due prospettive di classifica hanno chiaramente valenze diverse, perché se per l’uno è tutto già definito, per l’altro c’è ancora qualcosa che si può potenzialmente scrivere nella finale con il russo Daniil Medvedev. Partiamo dal numero 1 d’Italia, che con questa semifinale arriva a riprendersi il numero 11 del mondo, a soli 50 punti dalla top ten ancora in mano all’americano Taylor Fritz. I due ripartiranno da punti diversi a Miami: l’uno difende gli ottavi, l’altro i quarti. Si riparte da 2775-2725. ATP Indian Wells 2023, Jannik Sinner: “Mi servono altri 2-3 anni per il fisico, ma sono ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Finisce il Masters 1000 diper, continua quello di Carlos. E le due prospettive dihanno chiaramente valenze diverse, perché se per l’uno è tutto già definito, per l’altro c’è ancora qualcosa che si può potenzialmente scrivere nellacon il russo Daniil Medvedev. Partiamo dal numero 1 d’Italia, che con questa semiarriva a riprendersi il numero 11 del mondo, a soli 50 punti dalla top ten ancora in mano all’americano Taylor Fritz. I due ripartiranno da punti diversi a Miami: l’uno difende gli ottavi, l’altro i quarti. Si riparte da 2775-2725. ATP2023,: “Mi servono altri 2-3 anni per il fisico, ma sono ...

