Rampelli: "Le coppie omosessuali spacciano i figli per loro ma…" (Di domenica 19 marzo 2023) Parole sguaiate e volgari, del resto chi pensava che l'estrema destra una volta al governo dismettesse il manganello verbale si era illuso. Una bufera è scoppiata sul vice presidente della Camera ... Leggi su globalist (Di domenica 19 marzo 2023) Parole sguaiate e volgari, del resto chi pensava che l'estrema destra una volta al governo dismettesse il manganello verbale si era illuso. Una bufera è scoppiata sul vice presidente della Camera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - fattoquotidiano : “Le coppie dello stesso sesso spacciano un bambino per proprio figlio”: le incredibili parole di Rampelli su La7 - ferrazza : Rampelli che dice che le «coppie gay (o che adottano) spacciano i bambini per loro figli» è proprio la dimostrazion… - cresticlaudio : RT @Agenzia_Ansa: Il vicepresidente della Camera e esponente di FdI Rampelli: 'Se le coppie omogenitoriali spacciano i bimbi per figli, si… - DrApocalypse : Rampelli (FDI): 'Le coppie gay chiedono il riconoscimento di bimbi che spacciano per loro figlio' - VIDEO -