Rampelli: “Le coppie gay spacciano per propri figli i bambini avuti con la maternità surrogati”. Il Pd attacca (Di domenica 19 marzo 2023) Salvini: l’utero in affitto dovrebbe essere reato. E Meloni celebra la festa del papà con la foto di famiglia Leggi su lastampa (Di domenica 19 marzo 2023) Salvini: l’utero in affitto dovrebbe essere reato. E Meloni celebra la festa del papà con la foto di famiglia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - fattoquotidiano : “Le coppie dello stesso sesso spacciano un bambino per proprio figlio”: le incredibili parole di Rampelli su La7 - ferrazza : Rampelli che dice che le «coppie gay (o che adottano) spacciano i bambini per loro figli» è proprio la dimostrazion… - SalamidaFabio : RT @ferrazza: Rampelli che dice che le «coppie gay (o che adottano) spacciano i bambini per loro figli» è proprio la dimostrazione dei fall… - GPlini : RT @ilruttosovrano: Strage di migranti? Bisogna avvertirli del pericolo visto che hanno telefoni e parabole, adozione coppie gay? Spacciano… -