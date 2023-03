Rampelli | “Le coppie gay spacciano per propri figli i bambini avuti con la maternità surrogata” Il Pd attacca

(Di domenica 19 marzo 2023) Malpezzi: dal vicepresidente della Camera solo cattiveria. Roccella: non esiste alcuna negazione dei diritti dei bimbi. Salvini: l’utero in affitto dovrebbe essere reato. E Meloni celebra la festa del papà con la foto di famiglia

Ma intanto è polemica sulle parole di Fabio, vicepresidente della Camera e esponente di FdI sulleomosessuali che "spacciano" bambini per propri figli con la maternità surrogata . "...Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3, commentando le parole del vicepresidente della Camera, Fabio, che ha parlato digay che ...L'intervento a In Onda, su La7: 'Legay spacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata'. Poi il post su Facebook: 'Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere'. Dura reazione delle ...

Rampelli, coppie gay spacciano i bimbi per figli. Il Pd attacca - Politica Agenzia ANSA

Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e esponente di FdI, nel corso della trasmissione In Onda su La7 con Concita De Gregorio e David Parenzo. Il dibattito era incentrato sulla ...L'intervento a In Onda, su La7: "Le coppie gay spacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata". Poi il post su Facebook: "Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere".