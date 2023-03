Rampelli: “Le coppie gay spacciano per propri figli i bambini avuti con la maternità surrogata”. Il Pd attacca. Roccella: “L’utero in affitto apre a un mercato e può costare 100mila euro” (Di domenica 19 marzo 2023) Malpezzi: dal vicepresidente della Camera solo cattiveria. E Meloni celebra la festa del papà con la foto di famiglia Leggi su lastampa (Di domenica 19 marzo 2023) Malpezzi: dal vicepresidente della Camera solo cattiveria. E Meloni celebra la festa del papà con la foto di famiglia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - fattoquotidiano : “Le coppie dello stesso sesso spacciano un bambino per proprio figlio”: le incredibili parole di Rampelli su La7 - ferrazza : Rampelli che dice che le «coppie gay (o che adottano) spacciano i bambini per loro figli» è proprio la dimostrazion… - NFratoianni : Per #Rampelli le coppie gay spacciano dei bambini per figli? Parole sgradevoli, sbagliate, violente. La prossima vo… - Carmela_oltre : RT @P_M_1960: Rampelli, sei una persona ignobile e inadeguata, dovresti vergognarti, le coppie gay non spacciano per figli bambini comprati… -