Rampelli contro i gay che vogliono avere figli senza mamma: la sinistra s'indigna, lui conferma tutto (Di domenica 19 marzo 2023) Coppie gay che "spacciano un bambino per il proprio figlio" e "gli auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma". Sono le parole del vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli (Fdi) che hanno riacceso la polemica all'indomani del corteo arcobaleno di Milano. Dal Pd attacca Simona Malpezzi, presidente dei senatori dem in riferimento alla frase sulle coppie che spacciano bambini per figli, rilasciate ieri dal meloniano alla trasmissione 'In Onda' su La7. La gazzarra della sinistra sulle parole del vicepresidente della Camera "In quelle parole solo cattiveria – sottolinea – . Nessun rispetto per gli altri, per chi la pensa diversamente da lui, per chi vive una realtà che c'è, per quanto a Rampelli possa non piacere. Un linguaggio ...

