(Di domenica 19 marzo 2023)

La mancanza di modelli di riferimento e gli stereotipi non aiutano le giovani(Not in Education, Employment or Training), ......a opportunità di formazione e di inserimento lavorativo di qualità per i ragazzi e le. Un'...per promuovere la crescita personale e professionale dei giovani e contrastare il fenomeno dei. ..."In Italia abbiamo la percentuale dipiù alta d'Europa: ragazzi eche restano di fatto esclusi da ogni percorso di scuola, formazione e lavoro ", ha dichiarato Daniela Fatarella , ...

Ragazze Neet, il triste record europeo delle italiane. Tutta colpa degli stereotipi - Luce Luce

Al via a Ostia Nuova, lo "Spazio futuro", uno spazio dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni finalizzato a promuovere i talenti, costruire percorsi di crescita personale e professional ...Al via a Ostia Nuova, lo “Spazio Futuro”, uno spazio dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni finalizzato a promuovere i talenti. In Italia troppi giovani nè lavorano nè studiano ...