Questo Napoli è dedicato ai papà che non ci sono più | che da lassù ci abbracciano come la folla di Torino

(Di domenica 19 marzo 2023) <3 Sul tacco di Kvicha, sul cross di Mathìas, sul volo di Victor, sullo 0-3 ho visto gli occhi lucidi di mio padre ed ho capito che potevo piangere anche io senza vergogna. “Pigliamme ‘e bandiere ‘a!” Trentatré anni dopo, al mio, a tutti iche non cipiù ma che dall’altocon la stessa vigoria delladii figli, auguri Stufo di presenziare sul campo in versione steward, Alex torna Magno e ci evita una zeppola al forno in un vassoio di zeppole fritte. Applausi a scena aperta, un fuoriclasse dal viso dolce e dalle braccia forti. I figli, i nipoti un giorno diranno ad ogni eccelsa manifestazione del giuoco del pallone “Ua’ chi è ‘o Napule?”noi siamo cresciuti dicendo “Ma chi è, ‘o Brasile?”. Kvicha, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Succede raramente nel nostro campionato di vedere una squadra dominante in tutto, sul piano tattico, tecnico e fisi… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - MessoraClaudio : Non c’è alcuna differenza fra i vaccinati e i non vaccinati. Questo è il risultato al quale arriva la sentenza del… - sportli26181512 : Spalletti: 'Questo Napoli ha sempre fame. Osimhen è unico nel suo genere': Spalletti: 'Questo Napoli ha sempre fame… - peppe38937524 : @_BrigateAzzurre Questo ragazzo dev'essere invitato alla festa scudetto il Napoli glielo deve -

Il suo capolavoro se lo gode con riservatezza e orgoglio. Spalletti ha messo tutto se stesso in, ha iniziato dalle fondamenta per arrivare a costruire un palazzo reale dove ogni piccolo dettaglio è curato maniacalmente. Con tanta attenzione da fargli trovare difetti anche nelle ...Numeri impressionanti come quelli delche ha la miglior differenza reti d'Europa e non si ferma più. Ma il numero che più conta è quello in classifica 1 come il posto checlub si merita ...Luciano Spalletti, però, vuole allargare il discorso anche agli altri: 'Non è che ilsi ... Perte ne privi difficilmente. Io ho visto fare queste cose che fa Kim a pochi giocatori. L'...

Spalletti estasiato dal Napoli e da un giocatore in particolare: Di ... Fanpage.it

Vedo anche la voglia di non subire più gli episodi con troppa leggerezza, questo spirito c'è e abbiamo concesso pochissimo nelle ultime partite. Dobbiamo ragionare come il Napoli, che si sta ...Il ventiduenne da record, con l’assist di quest’oggi in Torino-Napoli è il primo calciatore con almeno 10 gol (12 ne ha siglati) e 10 assist nella sua prima stagione nei top 5 campionati europei Diego ...