Quattro gol al Canicattì e via alla festa: il Catania torna in Serie C (Di domenica 19 marzo 2023) Diciassette anni dopo l'ultima promozione, addirittura fu il giorno della Serie A, il Catania ritrova felicità e la speranza di una rinascita sui palcoscenici nazionali. A Caltanissetta il 3 - 1 al ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Diciassette anni dopo l'ultima promozione, addirittura fu il giorno dellaA, ilritrova felicità e la speranza di una rinascita sui palcoscenici nazionali. A Caltanissetta il 3 - 1 al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Sesta tripletta stagionale per #Haaland. Siamo a 42 gol stagionali, 8 in quattro giorni. Guardiola lo ha tolto al… - juventusfc : FT | Quattro gol e tre punti ?? #JuveSamp - Gazzetta_it : Quattro gol al Canicattì e via alla festa: il #Catania torna in Serie C - archikekko83 : #Napoli forza quattro. Semplicemente una squadra illegale. Il terzo gol è pura estasi. #TorinoNapoli… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: #Haaland 9 gol in 7 giorni. #Guardiola: 'Questo ragazzo avrà un problema in futuro: tutti si aspetteranno che segnerà tr… -