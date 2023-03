Quanto vale oggi il centrodestra: doccia fredda per Schlein & Co. (Di domenica 19 marzo 2023) Brusco risveglio per la sinistra che dopo le polemiche sul governo per la gestione del caso Cutro e l'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd sognava un crollo del consenso del centrodestra. La realtà fotografata dalla media dei sondaggi realizzata dall'istituto Bidimedia è un'altra. La rilevazione che integra i sondaggi più recenti dei vari istituti conferma infatti le tendenze già viste in quelle precedenti: ossia "una coalizione di centrodestra sostanzialmente stabile e al contrario un forte movimento di voti tra le varie opposizioni". Il che si traduce in una fuga dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte e un rafforzamento del Partito democratico. L'alleanza di governo "risulta perfettamente stabile", si legge nell'analisi dell'istituto, con Fratelli d'Italia che è ancora nettamente primo partito al 29,6%, "sempre a un ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Brusco risveglio per la sinistra che dopo le polemiche sul governo per la gestione del caso Cutro e l'elezione di Ellya segretaria del Pd sognava un crollo del consenso del. La realtà fotografata dalla media dei sondaggi realizzata dall'istituto Bidimedia è un'altra. La rilevazione che integra i sondaggi più recenti dei vari istituti conferma infatti le tendenze già viste in quelle precedenti: ossia "una coalizione disostanzialmente stabile e al contrario un forte movimento di voti tra le varie opposizioni". Il che si traduce in una fuga dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte e un rafforzamento del Partito democratico. L'alleanza di governo "risulta perfettamente stabile", si legge nell'analisi dell'istituto, con Fratelli d'Italia che è ancora nettamente primo partito al 29,6%, "sempre a un ...

