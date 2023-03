Quando va in onda e dove vedere la nuova fiction con Yilmaz di Terra Amara: anticipazioni, trama puntate (Di domenica 19 marzo 2023) . Arrivano buone notizie per la serie televisiva turca, che tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) tiene compagnia ai telespettatori del pomeriggio di Canale 5. Infatti l’attore Ugur Gunes, sarà presto protagonista di una nuova serie televisiva. Secondo DiPiù TV, si tratterebbe di Al Sancak, che vedrebbe Gunes nel ruolo di un coraggioso capitano di fanteria. Ugur Gunes in Al Sancak Il titolo turco, nel riadattamento in lingua italiana, dovrebbe essere tradotto in “Bandiera Rossa”. La messa in onda della nuova serie televisiva è top secret, ma voci di corridoio vorrebbero che essa debuttasse su Mediaset intorno al periodo estivo. Infatti, dovrebbe coprire il finale stagionale del palinsesto di Canale 5, che già aveva dato ampio spazio alle serie televisive turche per il loro grandissimo successo in termini di ascolti. Quindi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023) . Arrivano buone notizie per la serie televisiva turca, che tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) tiene compagnia ai telespettatori del pomeriggio di Canale 5. Infatti l’attore Ugur Gunes, sarà presto protagonista di unaserie televisiva. Secondo DiPiù TV, si tratterebbe di Al Sancak, che vedrebbe Gunes nel ruolo di un coraggioso capitano di fanteria. Ugur Gunes in Al Sancak Il titolo turco, nel riadattamento in lingua italiana, dovrebbe essere tradotto in “Bandiera Rossa”. La messa indellaserie televisiva è top secret, ma voci di corridoio vorrebbero che essa debuttasse su Mediaset intorno al periodo estivo. Infatti, dovrebbe coprire il finale stagionale del palinsesto di Canale 5, che già aveva dato ampio spazio alle serie televisive turche per il loro grandissimo successo in termini di ascolti. Quindi per ...

