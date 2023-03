Quando si gioca la prossima giornata di Serie A? C’è la sosta per le Nazionali: calendario, programma, orari (Di domenica 19 marzo 2023) Quest’oggi si concluderà la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 con il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Dopo un rush lungo quasi tre mesi, il calcio italiano si ferma per una settimana, lasciando spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, per poi riprendere il proprio cammino fra l’1 ed il 3 aprile, giorni in cui si svolgerà la ventottesima giornata. Si comincerà con Cremonese-Atalanta alle ore 15.00, ma le partite di sabato 1 aprile vedranno protagoniste anche l’Inter, che ospita la Fiorentina alle 18.00, e la Juventus, che attende il Verona alle 20.45 per provare a mettere in cascina ulteriori punti per un posto in Europa. Cinque invece le partite di domenica 2 aprile, con Bologna-Udinese ad aprire le danze alle 12.30. Ma ad attirare l’attenzione sarà la supersfida tra Napoli e Milan al Diego Armando ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Quest’oggi si concluderà la ventisettesimadel campionato diA 2022/2023 con il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Dopo un rush lungo quasi tre mesi, il calcio italiano si ferma per una settimana, lasciando spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, per poi riprendere il proprio cammino fra l’1 ed il 3 aprile, giorni in cui si svolgerà la ventottesima. Si comincerà con Cremonese-Atalanta alle ore 15.00, ma le partite di sabato 1 aprile vedranno protagoniste anche l’Inter, che ospita la Fiorentina alle 18.00, e la Juventus, che attende il Verona alle 20.45 per provare a mettere in cascina ulteriori punti per un posto in Europa. Cinque invece le partite di domenica 2 aprile, con Bologna-Udinese ad aprire le danze alle 12.30. Ma ad attirare l’attenzione sarà la supersfida tra Napoli e Milan al Diego Armando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli fa mea culpa: “Partita negativa, quando la squadra gioca così significa che l’allenatore ha lavorato male ne… - zivkomir : @on_my_yacht @accountparodia Non solo a Francoforte ma dovunque sono andati in trasferta dal 2010 a oggi. Solo voi… - LauraBl66 : @Uni91070952 Mio figlio, classe 1995, conosce ed apprezza tutte queste cose. Abbiamo vecchio calciobalilla, ci gioc… - FrankRN10 : RT @eNo11: Comunque a me spezza chi cagava il cazzo quando giocava Gabbia mentre mancavano tutti e caga il cazzo ora che non gioca Gabbia m… - diego_loba : @FiorinoLuca Il dato di fatto è che quando Alcaraz gioca contro Sinner ha sempre un momento in cui va in crisi ment… -