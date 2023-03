Quando può vincere lo scudetto il Napoli | c' è una data possibile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Quando un incontro ti cambia la vita, è inutile cercare di spiegarlo con giudizi e deduzioni. Quando una grazia ti… - rubio_chef : «Non si può essere equidistanti da aggressore e aggredito». Mi chiedo @ellyesse quando dirai lo stesso per la colon… - MarcoFattorini : Mikheil Saakashvili, ex presidente georgiano incarcerato e malato: «La sollevazione di #Tbilisi dimostra che la for… - Ifathinglovesi1 : RT @bigboobbitch2: Il Veneto rabbioso può avere ragione sulle moralità con il quale è stato squalificato ma parlare di figli e figliastri q… - luisa_pacelli : RT @annatrieste: Pensate che quando dicono 'napoletano pezzo di merda' i torinisti si rivolgono implicitamente pure a Kvaratskhelia, a Pino… -

Tanti calcioni, poco calcio (54 Djidji 5.5 - Entra a gara chiusa,far poco)Schuurs 5 - Non ... una buona costanza in campo finil Napoli non esonda nella trequarti granataLinetty 5 - Non è ...Il Napoli batte anche il Torino col risultato di 4 - 0 e avvicina la conquista dello scudetto. Da settimane i tifosi fanno il calcolo delle giornate che mancano per la vittoria del tricolore. Si gioca ...... oppure:"Chi dice che un essere umano nonvolare non ha mai visto Osimhen tirare di testa" e ... vi posso assicurare che da noi non sentirete mai inneggiare a Superga e ci indigneremo sempre...