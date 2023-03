Quando la F1 oggi su TV8? Orario in chiaro gara GP Arabia Saudita 2023, programma, differita (Di domenica 19 marzo 2023) Il GP di Arabia Saudita 2023, seconda tappa del Mondiale F1, starà trasmesso in differita tv su TV8 a partire dalle ore 21.30 di domenica 19 marzo. Tutti gli appassionati potranno gustarsi la gara che andrà in scena sul circuito di Jeddah, gratis e in chiaro: basterà schiacciare il tasto numero 8 del telecomando per godersi in prima serata il grande spettacolo che i piloti hanno offerto sul tracciato in Medio Oriente. Gli amanti della Formula Uno potranno seguire l’evento (a partire dalle ore 18.00) in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma soltanto se sono abbonati al servizio. Si preannuncia un Gran Premio particolarmente avvincente e appassionati, anche perché ci si aspetta la rimonta di due fuoriclasse: Max Verstappen, che fino a ieri mattina era il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Il GP di, seconda tappa del Mondiale F1, starà trasmesso intv sua partire dalle ore 21.30 di domenica 19 marzo. Tutti gli appassionati potranno gustarsi lache andrà in scena sul circuito di Jeddah, gratis e in: basterà schiacciare il tasto numero 8 del telecomando per godersi in prima serata il grande spettacolo che i piloti hanno offerto sul tracciato in Medio Oriente. Gli amanti della Formula Uno potranno seguire l’evento (a partire dalle ore 18.00) in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma soltanto se sono abbonati al servizio. Si preannuncia un Gran Premio particolarmente avvincente e appassionati, anche perché ci si aspetta la rimonta di due fuoriclasse: Max Verstappen, che fino a ieri mattina era il ...

