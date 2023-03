Putin visita il Donbass per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina: l’arrivo a Mariupol – Video (Di domenica 19 marzo 2023) Per la prima volta dall’invasione russa dell’Ucraina, Vladimir Putin ha fatto visita in Donbass. Nel Video, l’arrivo del presidente russo a Mariupol. Secondo l’ufficio stampa del Cremlino, Putin è arrivato in città in elicottero, e poi ha girato tra i quartieri in auto (guidando lui stesso). Putin ha promesso la costruzione di nuovi quartieri residenziali. Ieri la visita a sorpresa in Crimea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Per larussa, Vladimirha fattoin. Neldel presidente russo a. Secondo l’ufficio stampa del Cremlino,è arrivato in città in elicottero, e poi ha girato tra i quartieri in auto (guidando lui stesso).ha promesso la costruzione di nuovi quartieri residenziali. Ieri laa sorpresa in Crimea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

