“Putin sarà processato come altri potenti criminali”, dice il presidente della Corte dell’Aja. Ma lui promette case a Mariupol (Di domenica 19 marzo 2023) il procuratore capo della Corte penale internazionale, dell'Aja, Karim Khan, ha detto alla Cnn di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin possa essere processato per presunti crimini di guerra nonostante Mosca sostenga di non essere soggetta alle decisioni della Corte. Khan ha ricordato i processi storici contro i criminali di guerra nazisti, l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e l'ex leader liberiano Charles Taylor, come esempi di figure apparentemente intoccabili che hanno dovuto affrontare la giustizia: "Erano tutti individui potenti, eppure si sono ritrovati nelle aule di tribunale" Leggi su firenzepost (Di domenica 19 marzo 2023) il procuratore capopenale internazionale, dell'Aja, Karim Khan, ha detto alla Cnn di ritenere che ilrusso Vladimirpossa essereper presunti crimini di guerra nonostante Mosca sostenga di non essere soggetta alle decisioni. Khan ha ricordato i processi storici contro idi guerra nazisti, l'exjugoslavo Slobodan Milosevic e l'ex leader liberiano Charles Taylor,esempi di figure apparentemente intoccabili che hanno dovuto affrontare la giustizia: "Erano tutti individui, eppure si sono ritrovati nelle aule di tribunale"

