Putin patriottico. A Mariupol un segnale ai russi. Adesso attende la decisiva sponda di Xi

(Di domenica 19 marzo 2023) Il vertice di Mosca per inertizzare il mandato di cattura del Cpi e avere gli aiuti di Pechino per proseguire la guerra. Marco Di Liddo, Cesi: “L’amministrazione Biden deve ora confrontarsi con il fatto che la guerra ha costi economici, politici ed elettorali e il compromesso appare lontano”

"Salve, sono Vladimir Putin. Scusate per la visita a sorpresa". Si è presentato più o meno così Vladimir Putin nella sua visita a sorpresa in un edificio di Mariupol.