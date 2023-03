Putin in visita a Mariupol, Kiev chiede la lista dei bimbi deportati (Di domenica 19 marzo 2023) "visita di lavoro" a Mariupol per Vladimir Putin. Come riporta il servizio stampa del Cremlino, il presidente russo ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della città e... Leggi su europa.today (Di domenica 19 marzo 2023) "di lavoro" aper Vladimir. Come riporta il servizio stampa del Cremlino, il presidente russo ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della città e...

