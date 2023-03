Putin in Donbass per la prima volta dopo l’inizio della guerra: “Qui nuovi quartieri residenziali” (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato una “visita di lavoro” nella città ucraina di Mariupol. Si tratta della prima visita ufficiale in Donbass, nell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, dall’inizio della guerra. A renderlo noto è il servizio stampa del Cremlino, citato dall’agenzia russa Tass. Secondo quanto riportato dalla nota, Putin “ha ispezionato una serie L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirha effettuato una “visita di lavoro” nella città ucraina di Mariupol. Si trattavisita ufficiale in, nell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, dal. A renderlo noto è il servizio stampa del Cremlino, citato dall’agenzia russa Tass. Secondo quanto riportato dalla nota,“ha ispezionato una serie L'articolo proviene da Inews24.it.

