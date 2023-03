Putin e la visita in piena Ucraina: dopo la Crimea un altro viaggio spiazzante | GUARDA (Di domenica 19 marzo 2023) Vladimir Putin ha compiuto "una visita di lavoro" a Mariupol, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Il capo del Cremlino si è recato nella città del Donbass - teatro dei feroci scontri con la difesa dell'Azovstal da parte del battaglione Azov - prima di dirigersi al posto di comando dell'operazione militare speciale a Rostov, sul Don, in Russia. In precedenza Putin era stato a Sebastopoli, in Crimea, per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola dall'Ucraina. Venerdì 17 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il leader russo accusandolo di crimini di guerra e lui ha risposto con una serie di appuntamenti a sorpresa nei territori di guerra. Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Vladimirha compiuto "unadi lavoro" a Mariupol, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nell'est dell'. Il capo del Cremlino si è recato nella città del Donbass - teatro dei feroci scontri con la difesa dell'Azovstal da parte del battaglione Azov - prima di dirigersi al posto di comando dell'operazione militare speciale a Rostov, sul Don, in Russia. In precedenzaera stato a Sebastopoli, in, per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola dall'. Venerdì 17 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il leader russo accusandolo di crimini di guerra e lui ha risposto con una serie di appuntamenti a sorpresa nei territori di guerra.

