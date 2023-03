Putin come Milosevic, per la Cpi può essere processato (Di domenica 19 marzo 2023) Vladimir Putin può essere processato per i presunti crimini di guerra, contenuti nel mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale, nonostante Mosca sostenga di non essere soggetta alle decisioni della Cpi. Ad affermarlo alla Cnn è stato lo stesso procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan. Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha affermato che Putin può essere processato per i crimini in Ucraina Khan ha ricordato i processi storici contro i criminali di guerra nazisti, l’ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e l’ex leader liberiano Charles Taylor, come esempi di figure apparentemente intoccabili che hanno dovuto affrontare la giustizia: “Erano tutti individui potenti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Vladimirpuòper i presunti crimini di guerra, contenuti nel mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale, nonostante Mosca sostenga di nonsoggetta alle decisioni della Cpi. Ad affermarlo alla Cnn è stato lo stesso procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan. Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha affermato chepuòper i crimini in Ucraina Khan ha ricordato i processi storici contro i criminali di guerra nazisti, l’ex presidente jugoslavo Slobodane l’ex leader liberiano Charles Taylor,esempi di figure apparentemente intoccabili che hanno dovuto affrontare la giustizia: “Erano tutti individui potenti, ...

