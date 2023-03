Putin a Mariupol, la rabbia dell’Ucraina: «Arrivato nella notte come un ladro per non vedere la distruzione provocata dal suo stesso esercito» (Di domenica 19 marzo 2023) Il ministero ucraino della Difesa ha espresso tutta la sua ira per la visita a sorpresa di Vladimir Putin a Mariupol, la città ucraina occupata dalle forze di Mosca divenuta luogo-simbolo del conflitto. «come si addice a un ladro, Putin ha visitato l’ucraina Mariupol, sotto la copertura della notte. Innanzitutto, è più sicuro. Inoltre, l’oscurità gli permette di evidenziare ciò che vuole mostrare, e tenere al riparo da occhi indiscreti la città completamente distrutta dal suo esercito e i suoi pochi abitanti sopravvissuti», sono state le parole di Kiev. La presidenza ucraina ha evidenziato come l’iniziativa del leader del Cremlino denoti il suo «cinismo» e la sua «mancanza di rimorso». «Il criminale torna sempre sulla scena del ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) Il ministero ucraino della Difesa ha espresso tutta la sua ira per la visita a sorpresa di Vladimir, la città ucraina occupata dalle forze di Mosca divenuta luogo-simbolo del conflitto. «si addice a unha visitato l’ucraina, sotto la copertura della. Innanzitutto, è più sicuro. Inoltre, l’oscurità gli permette di evidenziare ciò che vuole mostrare, e tenere al riparo da occhi indiscreti la città completamente distrutta dal suoe i suoi pochi abitanti sopravvissuti», sono state le parole di Kiev. La presidenza ucraina ha evidenziatol’iniziativa del leader del Cremlino denoti il suo «cinismo» e la sua «mancanza di rimorso». «Il criminale torna sempre sulla scena del ...

